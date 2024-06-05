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ПОЛІТИКА

росія вивела з ладу більше половини генерації електроенергії України – FT

05 червня 2024, 11:40
росія вивела з ладу більше половини генерації електроенергії України – FT
Фото: з вільних джерел
"Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві".

російські атаки завдали серйозних пошкоджень українській енергетиці. До зими українці можуть проводити значну частину дня без електроенергії.

Про це повідомляє Financial Times.

Один з українських урядовців на умовах анонімності заявив виданню, що суботня атака росіян на енергетику була "руйнівна". Інший посадовець заявив, що, ймовірно, це означатиме, що до зими українці будуть проводити значну частину свого дня без електрики.

За словами посадовця, лише внаслідок обстрілу в суботу, 1 червня, було втрачено 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, яка має важливе значення для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, була сильно пошкоджена.

"Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві", - сказав один зі чиновників, відповідаючи на питання про те, які будуть наступні місяці.

Інший чиновник, вказуючи на відключення світла, заявив, що "це наша нова норма".

електроенергіяатакавійна в Україніросія-агресор

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