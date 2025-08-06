росія вивезла 15 млн тонн українського зерна з окупованих територій – Reuters

Воно змішується з російським і йде на експорт.

Україна оцінює обсяг зерна, вкраденого рф з 2022 року, у 15 млн тонн.

Україна вважає, що все зерно, вироблене в чотирьох областях і Криму, окупованого росією 2014 року, було вкрадене Москвою, і планує звернутися до своїх західних союзників із проханням запровадити санкції проти імпортерів цього зерна.

Київ заявляє, що його розвідслужби виявили, що українська пшениця змішується з російською в портах Чорного моря і відправляється на експорт.