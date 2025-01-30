росія виводить військову техніку з сирійського порту

росія активізувала виведення військ із Сирії. Зокрема рф вивезла транспортні засоби та контейнери зі свого ключового порту Тартус на середземноморському узбережжі країни.

У грудні після падіння режиму Асада на знімках було видно, як колони російських машин рухаються на північ до порту. Також там зберігалася військова техніка. Але нові зображення, опубліковані в середу Planet Labs, показали, що значна частина матеріалу зникла після відходу суден, пов’язаних з російськими військовими.

Зазначається, що рф провела "відверті дискусії" з новим урядом у Дамаску, і, імовірно, новий сирійський уряд скасував оренду порту для росії, але невідомо, чи це остаточне рішення.

Тартус був ключовою базою для росії в останні роки для заправки паливом, поповнення запасів і ремонту суден в Середземному морі. Але військові кораблі, які раніше стояли в порту, не з’являлися на супутникових знімках після падіння режиму Асада.

кремль заявив про своє бажання зберегти контроль над базою, і в грудні заявив, що розмовляє з новою владою про збереження там присутності.

Проте москва таки вирішила вивезти цінне обладнання подалі від порту. На супутникових знімках видно, що російську техніку вивозять із сусідньої авіабази Хмеймім протягом кількох тижнів.

Два судна, "Sparta" і "Sparta II", пришвартувалися в Тартусі 21 і 22 січня. Обидва належать ТОВ "Оборонлогістика", судноплавній компанії, що входить до складу Міноборони росії. Вони перебувають під санкціями США через транспортування російської зброї.

Судно "Sparta II" вийшло з порту в понеділок, і після цього не було видно великої кількості військової техніки, яка раніше була припаркована біля судна. У вівторок вранці ненадовго зафіксували сигнал бортового трекера судна. Він показав, що корабель рухався на захід через Середземне море біля узбережжя Кіпру. Але відтоді жодного сигналу не надходило, тобто трекер вимкнули.

У середу супутникові знімки показали, що судно "Sparta" також залишило порт, і після цього зникли розвантажені у порту контейнери. Невідомо, за яким маршуртом вирушив цей корабель, оскільки його бортовий трекер узагалі не вмикали.

Куди саме прямують кораблі, невідомо. Імовірно, вони можуть плисти до Лівії, де кремль наростив значну військову присутність. Однак також кораблі можуть прямувати і до росії. Тоді існує ймовірність того, що військова техніка може опинитись на українському фронті.

Експерти кажуть, що усі дані свідчать про те, що присутність росії в Тартусі добігає кінця.