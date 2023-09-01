росія вивозить свої С-300 вже навіть із Сахаліну – ЗМІ

Зокрема, звідти росіяни забрали старі танки та артилерію.

У росії не вистачає зброї настільки, що вороги вже навіть забирають свої зенітно-ракетні комплекси з двох Курильських островів.

Про це повідомляє Kyodonews.

Журналісти розповіли цю інформацію, посилаючись на слова професора Токійського університету Ю Коїдзумі. Останній проаналізував супутникові знімки цієї місцевості.

Експерт Ю Коїдзумі заявив, що кремль перекинув велику кількість зенітно-ракетних комплексів з островів Ітуруп та Кунашир.

Адже ракетні підрозділи, оснащені ППО С-300В4, дислокувались у затоці Хітокаппу в Іторофу (відомій у росії як затока Касатка), і біля центрального поселення Кунаширі Фурукамаппу (у росії – Південно-Курильськ).

"Минулого року там були помічені численні транспортери з ракетами С-300В4, радарами та іншим обладнанням. Коїдзумі сказав, що, можливо, вони були передислоковані в західний регіон росії поблизу її кордону з Україною для підготовки до відправлення у зону бойових дій в Україні,"– припускає видання.

Ба більше, за словами експерта, російські загарбники також забрали з Курильських островів старі танки й артилерію.

До речі, Ю Коїдзумі запевнив, що велику кількість старих танків і гаубиць, які були на військовому об'єкті на півдні Сахаліну, відправили в Україну після тимчасового вивезення на заводи для ремонту.

Також кремль перекине на війну в Україну війська з Далекого Сходу. Зокрема: елітна морська піхотна бригада, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях та деякі жителі островів Ітурупу та Кунашира – загинули після мобілізації.