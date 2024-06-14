росія визнала "Грузинський національний легіон" терористичною організацією

За даними російських спецслужб, Грузинський національний легіон був створений у 2014 році під патронажем ГУР.

Південний окружний військовий суд росії визнав Грузинський національний легіон терористичною організацією та заборонив його діяльність на території країни.

Про це повідомляє видання Meduza з посиланням на ФСБ.

За даними російських спецслужб, Грузинський національний легіон був створений у 2014 році під патронажем Головного управління розвідки Міноборони України і є найбільшим збройним формуванням, яке комплектується за національною ознакою. ФСБ стверджує, що учасники легіону причетні до організації диверсійно-терористичних актів на території росії, катування російських військовослужбовців та вбивств мирного населення.

Діяльність учасників легіону тепер в рф можна буде кваліфікувати не лише за статтею про вербування найманців, а й за "статтями терористичного спрямування", додали у ФСБ.

Грузинський національний легіон бере участь у бойових діях на боці ЗСУ з початку повномасштабної війни в Україні. Його очолює Ушанги Мамулашвілі, також відомий як Мамука Мамулашвілі.

Басманний районний суд Москви заочно заарештував Мамулашвілі наприкінці лютого 2024 року за статтями про вербування найманців та розпалювання ненависті до військових. Мамулашвілі також внесено до переліку терористів та екстремістів, який веде Росфінмоніторинг.

У Грузії спецслужби звинувачують Мамулашвілі у спробі дестабілізації ситуації в країні. За версією Служби держбезпеки Грузії, він був одним із учасників змови, метою якої була організація громадянських заворушень для повалення влади.