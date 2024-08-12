Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія визнала втрату 28 населених пунктів на Курщині. Аналітики назвали свої цифри

12 серпня 2024, 19:09
росія визнала втрату 28 населених пунктів на Курщині. Аналітики назвали свої цифри
iakursk.ru
Навіть за консервативними оцінками, ЗСУ вдалося деокупувати значно більше території, ніж визнають росіяни.
російська влада визнала перехід 28 населених пунктів Курщини під контроль ЗСУ. Насправді таких населених пунктів значно більше.
 
Про це повідомляє український моніторинговий проект DeepState.
 
За підрахунками аналітиків, на поточний момент орієнтовно 44 населених пункти Курської області були деокуповані від військ путінського режиму Збройними силами України. Статус ще 10 населених пунктів залишається під питанням. І це за консервативними оцінками, кажуть експерти.
 
"Зараз майже ніхто не знає реального числа, але є села, біля яких була світлина наших бійців, але контроль був не наш. Тому оцінка й консервативна", – пояснили у DeepState.
територіївійна в Українівтратаросія окупанти

Останні матеріали

Паніка та апокаліпсис. Обличчя путіна видає російську
Політика
Паніка та апокаліпсис. Обличчя путіна видає російську "паніку" через шок від українського вторгнення – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 15:22
Курський наступ триває. Україна знищує стартові майданчики для планерних бомб – Філліпс О'Брайен
Політика
Курський наступ триває. Україна знищує стартові майданчики для планерних бомб – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 12:53
Курський наступ ЗСУ триває. Головне за вихідні від Тома Купера
Політика
Курський наступ ЗСУ триває. Головне за вихідні від Тома Купера
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 00:15
Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Політика
Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 13:41
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Політика
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 12:28
Політика
"До біса торпеди, повний вперед!" Як українці вирішили всіх здивувати і вразити – Том Купер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 23:05
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Політика
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 15:59
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 11:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється