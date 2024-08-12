росія визнала втрату 28 населених пунктів на Курщині. Аналітики назвали свої цифри

Навіть за консервативними оцінками, ЗСУ вдалося деокупувати значно більше території, ніж визнають росіяни.

російська влада визнала перехід 28 населених пунктів Курщини під контроль ЗСУ. Насправді таких населених пунктів значно більше.

Про це повідомляє український моніторинговий проект DeepState.

За підрахунками аналітиків, на поточний момент орієнтовно 44 населених пункти Курської області були деокуповані від військ путінського режиму Збройними силами України. Статус ще 10 населених пунктів залишається під питанням. І це за консервативними оцінками, кажуть експерти.

"Зараз майже ніхто не знає реального числа, але є села, біля яких була світлина наших бійців, але контроль був не наш. Тому оцінка й консервативна", – пояснили у DeepState.