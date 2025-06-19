росія визнана найменш миролюбною країною світу у 2025 році – Global Peace Index

Загальний рівень миролюбства росії за останній рік погіршився на 6,5%.

У 2025 році росія вперше отримала статус найменш миролюбної країни світу через війну проти України.

Про це йдеться у звіті Global Peace Index за 2025-й рік від міжнародного дослідницького незалежного австралійського Інституту економіки та миру (IEP).

Як стверджується у дослідженні, "росія вперше є найменш мирною країною у світі відповідно до рейтингу Міжнародного індексу миролюбства у 2025 році". Загальний рівень миролюбства росії за останній рік погіршився на 6,5%. За нею слідують Україна, Судан, Демократична республіка Конго і Ємен.

"росія і Україна займають перше і друге місце серед найменш мирних країн світу за рейтингом GPI 2025 року. Оскільки негайне припинення конфлікту не спостерігається, імовірно, що росія і Україна будуть залишатися двома найменш миролюбними країнами у світі в осяжному майбутньому", - йдеться у дослідженні.

У дослідженні зазначається, що головною рушійною силою для погіршення миролюбності в Україні є війна з росією.

"Не дивно, що вплив війни призвів до значного зростання у мілітаризації. Впродовж минулого року показник України в імпорті озброєння погіршився на 70%, коли військові витрати у відсотках від ВВП зросли з 2,1% на початку війни до приблизно 15,4% у 2024 році", - йдеться у дослідженні.

Так само війна росії проти України є головною рушійною силою погіршення миролюбства у росії. Війна призвела до значних смертей і в середині росії, особливо з проведенням української операції у Курській області рф. Показник смертності в середині рф внаслідок цієї операції зріс на понад 3 600%.

"Оцінки загального числа російських загиблих від війни в Україні різняться. За останніми оцінками понад 170 тисяч солдатів загинуло впродовж останніх трьох років, ще 600 тис зазнали поранення", - йдеться у дослідженні.

Західна і Центральна Європа визнані найбільш миролюбним регіоном у світі, де знаходяться вісім з десяти найбільш мирних країн світу, хоча її миролюбність зменшується впродовж останніх чотирьох років.

Найменш миролюбними регіонами у світі залишаються Середній Схід і Північна Африка.

При цьому регіон Східної Європи і Центральна Азія зазнали другого за величиною найбільшого погіршення у ставленні до миру у цьогорічних показниках миролюбивості. Середній показник миру у регіоні знизився на 0,77%. Загальний рівень миролюбності в регіоні залишається низьким, головним чином через конфлікт між Україною та росією.

Серед 15 країн, які віднесені до рейтингу миролюбності у регіоні Східної Європи і Центральної Азії, росія займає останнє місце за миролюбністю. Передостаннє обіймає Україна, і далі йдуть Туреччина, Білорусь, Грузія, Азербайджан, Туркменістан. Водночас, найбільш миролюбними країнами регіону є Болгарія і Румунія.

Також сказано, що конфлікт між росією і Україною призвів до того, що багато європейських країн переглядають рівень військових витрат і загальної бойової готовності. Стверджується, що в 24 з 33 країн цього регіону фіксується погіршення у цій сфері за останній рік.