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ПОЛІТИКА

росія, ймовірно, під час своїх навчань використовує неядерні боєголовки – The Telegraph

23 травня 2024, 12:46
росія, ймовірно, під час своїх навчань використовує неядерні боєголовки – The Telegraph
Фото: з вільного доступу
Експерти вважають, що навчання були покликані нагадати про погрози росії застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

росія розпочала ядерні навчання, під час яких застосовують ракетні комплекси "Іскандер", які здатні наносити удари як ядерними, так і звичайними ракетами. кремль заявив, що ці навчання були відповіддю на "ескалаційні" коментарі британських і французьких офіційних осіб, які схвалили використання західної зброї для ураження цілей на материковій частині росії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Експерти вважають, що навчання були покликані нагадати про погрози росії застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Однак Гаміш де Бреттон-Гордон, колишній командир Об'єднаного полку хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту, сказав що це "лише блеф і пустослів'я".

"Це ще одне свідчення того, що тактична ядерна загроза Росії є "тигром на папері", і до неї слід ставитися саме так. Швидше за все, боєголовка неядерна — ми знаємо, що їм довелося використати багато ракет "Іскандер" для запуску звичайних ракет, коли вони закінчуються", — вважає Бреттон-Гордон.

путін неодноразово підіймав питання про перспективу перетворення конфлікту в ядерну війну, зазвичай намагаючись стримати військову підтримку  Києва з боку Заходу. Високопосадовці НАТО раніше ігнорували його коментарі як "психологічне залякування, а не реальні наміри".

"Ми не бачимо жодної безпосередньої загрози застосування росією цієї зброї. Але ці заяви самі по собі дуже небезпечні, тому що вони підривають довіру. росія знає наслідки такого кроку", — заявив Мірча Джоане, заступник генерального секретаря НАТО.

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