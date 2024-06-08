росія "з її імперськими планами" не доб'ється свого – Шольц

На думку лідера Німеччини, Путін має усвідомити, що йому не вдасться перемогти.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників продовжувати підтримувати Україну, наголосивши, що рф не зможе досягнути своїх цілей у війні.

Про це повідомляє DW.

"За 800 днів з початку російського вторгнення в Україну ясно одне: росія з її імперськими планами не досягне свого", - заявив Шольц у подкасті Kanzler kompakt.

"Україна не дозволить поставити її на коліна й диктувати їй умови капітуляції", - наголосив лідер Німеччини.

На думку Шольца, російський диктатор владімір путін повинен усвідомити, що йому не вдасться перемогти у цій війні. Канцлер наголосив, що мир для України має бути укладений на справедливих умовах.

"Ми невпинно працюємо заради цього справедливого миру", - додав Шольц.

Такі коментарі канцлер Німеччини зробив незадовго до Саміту миру, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії. За його словами, на саміті не буде дискусій щодо мирних переговорів із росією, а йдеться про залучення країн по всьому світу з метою дати зрозуміти москві, що міжнародне право і Статут ООН застосовуються.