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ПОЛІТИКА

росія "з її імперськими планами" не доб'ється свого – Шольц

08 червня 2024, 16:14
росія
Олаф Шольц
На думку лідера Німеччини, Путін має усвідомити, що йому не вдасться перемогти.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників продовжувати підтримувати Україну, наголосивши, що рф не зможе досягнути своїх цілей у війні.

Про це повідомляє DW.

"За 800 днів з початку російського вторгнення в Україну ясно одне: росія з її імперськими планами не досягне свого", - заявив Шольц у подкасті Kanzler kompakt.

"Україна не дозволить поставити її на коліна й диктувати їй умови капітуляції", - наголосив лідер Німеччини.

На думку Шольца, російський диктатор владімір путін повинен усвідомити, що йому не вдасться перемогти у цій війні. Канцлер наголосив, що мир для України має бути укладений на справедливих умовах. 

"Ми невпинно працюємо заради цього справедливого миру", - додав Шольц.

Такі коментарі канцлер Німеччини зробив незадовго до Саміту миру, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії. За його словами, на саміті не буде дискусій щодо мирних переговорів із росією, а йдеться про залучення країн по всьому світу з метою дати зрозуміти москві, що міжнародне право і Статут ООН застосовуються.

війнаШольцросія загроза

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