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ПОЛІТИКА

росія з початку війни втратила 90 літаків – британська розвідка

28 вересня 2023, 12:03
росія з початку війни втратила 90 літаків – британська розвідка
український літак
За даними британської розвідки, необхідність додаткового технічного обслуговування ускладнюється браком запасних частин через попит, що зростає, і міжнародних санкцій.

З лютого 2022 Повітряно-космічні сили росії (ПКС) втратили в боях близько 90 літаків. Термін служби тих, що залишилися, спливає набагато швидше, ніж планувалося.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на деяких типах бойових літаків літають набагато інтенсивніше, ніж у мирний час. Усі літаки мають розрахунковий термін служби в льотних годинах. Цілком імовірно, що через таке додаткове використання у воєнний час термін служби багатьох літаків спливає набагато швидше, ніж планувалося ПКС росії.

За даними британської розвідки, необхідність додаткового технічного обслуговування ускладнюється браком запасних частин через попит, що зростає, і міжнародних санкцій.

При цьому ПКС зберігають можливість збільшити кількість бойових вильотів над окупованою територією України.

"Однак оскільки війна триває набагато довше, ніж спочатку планувало міністерство оборони Росії, знос літаків, ймовірно, знизить термін життя тактичної авіації ПКС", - зазначають у Міноборони Британії.

На початку червня росія різко збільшила кількість бойових вильотів тактичної авіації з метою стримати контрнаступ ЗСУ. Незважаючи на сплеск, щоденна швидкість бойових вильотів ПКС залишається набагато нижчою, ніж пікова до 300 щоденних бойових вильотів на початку війни.

При цьому по всій росії Повітряно-космічні сили рф, ймовірно, зберегли практично цілим парк з приблизно 1500 бойових літаків з екіпажем.

війна в Українілітаки рф

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