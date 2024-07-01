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росія за чотири роки хоче відтворити виробництво застарілих чипів

01 липня 2024, 18:02
росія за чотири роки хоче відтворити виробництво застарілих чипів
Фото: ixbt.com
йдеться про мікросхеми з топологією 65 нм, які були винайдені далекого 2005 року.

кремль доручив російським спеціалістам до 2028 року відтворити західні чипи середини 2000-х років. 

Про це пише газета The Moscow Times.

Налагодити серійне виробництво мікросхем з топологією 65 нм - завдання кремля російським розробникам зеленоградського підприємства "Мікрон", яке входить до групи компаній "Елемент".

Ще в 2011 році "Мікрон" домовився з франко-італійським виробником компонентів STmicroelectronics налагодити випуск таких мікросхем, проте в 2014 році через санкції за окупацію Крима - співпраця припинилася.

Наразі компанія випускає напівпровідники за топологіями 180-90 нм і технологія дає змогу виготовляти чіпи для транспортних карт, обладнання інтернету і вузьку номенклатуру процесорів загального призначення.

Процесори 65 нм винайшли в 2005 року, а серійний випуск провідними у світі виробниками мікроелектроніки, як-от Intel, AMD, IBM та іншими, розпочався а 2006-2007 роках.

Тепре світові напівпровідникові заводи вже освоїли топологію 2 нм, зокрема тайванська TSMC.

 
Росіячіпи

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