росія за рік випустила 1100 ракет по енергосистемі України – Кислиця

Протягом 2024 року російська федерація застосувала близько 1100 ракет проти енергосистеми України.

"Удар минулої п'ятниці став 12-м ударом, завданим росією по нашій енергетичній інфраструктурі лише у 2024 році. Для цих ударів росія використала близько 1100 ракет, як крилатих, так і балістичних. Наголошую, це кількість ракет, випущених лише по енергетичних об'єктах", - заявив Кисилиця.

У тому ж числі постійний представник України при ООН додав, що терористи продовжують застосовувати боєприпаси, які містять токсичні хімічні речовини. Лише з лютого 2023-го зафіксовано 4,95 тисячі відповідних випадків, через які більше двох тисяч українських воїнів постраждали.

"Керовані авіаційні бомби є одними з найбільш смертоносних. Лише за один тиждень росія випустила майже 500 керованих авіабомб по українських позиціях, а також по житлових кварталах українських міст", - додав він.