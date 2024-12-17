росія за рік випустила 1100 ракет по енергосистемі України – Кислиця
17 грудня 2024, 13:35
Фото: ukrinform.ua
Удар минулої п'ятниці став 12-м ударом, завданим росією по нашій енергетичній інфраструктурі лише у 2024 році.
Протягом 2024 року російська федерація застосувала близько 1100 ракет проти енергосистеми України.
Про це повідомив постійний представник України при Організації об'єднаних націй (ООН) Сергій Кисилиця під час засідання Ради безпеки ООН.
"Удар минулої п'ятниці став 12-м ударом, завданим росією по нашій енергетичній інфраструктурі лише у 2024 році. Для цих ударів росія використала близько 1100 ракет, як крилатих, так і балістичних. Наголошую, це кількість ракет, випущених лише по енергетичних об'єктах", - заявив Кисилиця.
У тому ж числі постійний представник України при ООН додав, що терористи продовжують застосовувати боєприпаси, які містять токсичні хімічні речовини. Лише з лютого 2023-го зафіксовано 4,95 тисячі відповідних випадків, через які більше двох тисяч українських воїнів постраждали.
"Керовані авіаційні бомби є одними з найбільш смертоносних. Лише за один тиждень росія випустила майже 500 керованих авіабомб по українських позиціях, а також по житлових кварталах українських міст", - додав він.