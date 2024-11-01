росія за тиждень захопила найбільшу територію України з початку року – Bloomberg

Із 6 серпня окуповано більше території України, ніж за попередні сім місяців 2024 року.

російські окупаційні війська захопили минулого тижня понад 200 квадратних кілометрів території України, що більше, ніж за будь-який інший момент цього року.

Про це повідомило Bloomberg.

Як зазначає видання, російська армія набирає швидкість у своєму просуванні на сході України, чим посилює тиск на американських та європейських союзників Києва у питанні надання військової допомоги.

Понад 200 квадратних кілометрів додалися до території, захопленої під час виснажливого літнього наступу, що спричинило величезні втрати російських військ та техніки.

За підрахунками Bloomberg Intelligence, що ґрунтуються на змінах, зафіксованих сервісом DeepState, який ведеться спільно з Міністерством оборони України, з 6 серпня росія захопила 1146 квадратних кілометрів території України, що приблизно на чверть більше, ніж за перші сім місяців року.

Двоє співрозвмовників видання, близьких до Офісу президента України, кажуть, що результат виборів у США наступного тижня може означати, що Київ буде змушений прийняти мир на невигідних умовах або зіткнутися з перспективою продовження боротьби з росією поодинці. Одне з джерел агентства вважає, що серед чиновників посилюється почуття зневіри щодо ходу війни.