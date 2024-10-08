росія заблокувала месенджер Discord, який популярний серед геймерів

Платформа нібито порушувала російське законодавство.

росія обмежила доступ до популярного месенджера Discord начебто через "порушення вимог російського законодавства".

Про це повідомляє The Moscow Times.

"Роскомнагляд оголосив про блокування месенджера Discord. За ствердженням регулятора, платформа порушувала російське законодавство, у тому числі не видаляла на вимогу заборонений у країні контент", – йдеться у повідомленні.

Видання пише, що у відомстві порахували, що таким чином адміністрація Discord відмовилася вжити заходів "для запобігання використанню месенджера в терористичних та екстремістських цілях", у тому числі "вербування громадян" та продажу наркотиків.