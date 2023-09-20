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росія заблокувала продаж великої партії зерна Єгипту – Bloomberg

20 вересня 2023, 15:53
росія заблокувала продаж великої партії зерна Єгипту – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Угоду з постачання партії пшениці до Єгипту заблокували у росії, уточнює агентство.

Єгипет купить 480 000 тонн пшениці у Франції та Болгарії замість обіцяного постачання зерна з росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

 Так, на початку вересня єгипетський державний зернотрейдер Solaris у межах приватної угоди домовився про купівлю 480 000 тонн пшениці у рф за вигідною ціною $270 за тонну на умовах франко-борт. Тобто продавець відкрив доступ до товару для покупця на заводі, складі чи фірмі, а покупець самостійно його забирав та перевозив.

Ця ціна нижча за неформальну мінімальну ціну, встановлену російською владою. російські зернові порти переповнені після двох рекордних урожаїв поспіль. Проте надлишок пропозиції тисне на місцеві ціни, спонукаючи чиновників встановлювати нижню межу цін, щоб підтримати ринок. Застосування цієї цінової межі було непослідовним, зазначають в агентстві.

 

Єгипетвійна в Україніросія окупантизерно агро

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