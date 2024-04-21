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кремль заблокував сайт "Репортерів без кордонів"

21 квітня 2024, 17:21
кремль заблокував сайт
Фото: rate1.com.ua
росія заблокувала сайт міжнародної організації "Репортери без кордонів" і ще кількох інших видань.

Про це пише проєкт роскомсвобода, який відстежує факти цензури у російському сегменті Інтернет.

Причини блокування невідомі. 

Відомо, що на вимогу "державного органу", найменування якого також не вказано. 

Як правило, ініціатором таких блокувань є генеральна прокуратура рф.

"Репортери без кордонів" це неурядова організація, яка займається захистом свободи слова та журналістів у всьому світі. Серед іншого вона раз на кілька років публікує рейтинг "ворогів свободи преси" - політиків, які, на думку організації, утискають незалежні ЗМІ у своїх країнах. Від рф до рейтингів останніх років входять глава країни Володимир путін і голова Чечні Рамзан Кадиров.

За даними роскомсвободи, під блокування потрапив сайт фонду українського підприємця Віктора Пінчука - також на вимогу "невказаного держоргану", проєкт "OSINT-бджоли" (він допомагає за відкритими джерелами ідентифікувати російських військових, що воюють в Україні), черговий домен проєкту "Хочу жити" для російських солдатів, які бажають здатися в полон ЗСУ, та посилання зі зверненням до росіян на польському сайті Legion Polski.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії було заблоковано сотні тисяч інтернет-ресурсів, включаючи великі соцмережі та сайти багатьох незалежних ЗМІ.

 

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