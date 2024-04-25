росія заблокувала в ООН резолюцію про заборону ядерної зброї у космосі

Китай утримався при голосуванні

24 квітня росія наклала вето на розроблену США резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка закликала країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі. Це відбулось після того, як Вашингтон звинуватив москву в розробці протисупутникової ядерної зброї космічного базування. росія це заперечує.

Проект резолюції Ради Безпеки був винесений на голосування США та Японією після майже шести тижнів переговорів. Він отримав 13 голосів "за", в той час як Китай утримався, а росія наклала вето.

Про це повідомляє Reuters.

Представники американської адміністрації відмовилися поділитися деталями розвідданих, які підтверджують їхні звинувачення щодо розміщення ядерної зброї у космосі. Заступник посла США Роберт Вуд заявив журналістам перед голосуванням, що якщо росія не проголосує за резолюцію, "це змусить вас замислитися, чи не приховують вони щось".

Запропонований текст резолюції підтвердив би зобов'язання дотримуватися Договору по космосу і закликав держави "активно сприяти досягненню мети мирного використання космічного простору і запобіганню гонки озброєнь в космосі".

У Білому домі вважають, що це поставить під загрозу низку життєво важливих сфер.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що виведення ядерної зброї у космос не лише порушило б договір, але й поставило б під загрозу життєво важливі служби нацбезпеки та зв’язку, наукові, метеорологічні, сільськогосподарські торговельні служби, які супутники забезпечують для людей в усьому світі.

"Сполучені Штати вважають, що росія розробляє новий супутник з ядерною зброєю. Ми чули, як Владімір Путін публічно заявив, що рф не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Якби це було так, то росія не наклала б вето на цю резолюцію", ‒ зауважив Салліван.

Договір про космос 1967 року забороняє підписантам, включаючи росію і США, розміщувати "на орбіті навколо Землі будь-які об'єкти, що несуть ядерну зброю або будь-які інші види зброї масового знищення".