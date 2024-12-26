росія заборонила діяльність Гельсінської комісії США як "небажаної організації"

За сприяння та співпрацю з організацією росіяни зазнають кримінального переслідування.

У росії внесли до списку «небажаних організацій» Гельсінську комісію США. Цю організацію було створено американським урядом для міжнародного співробітництва в галузі прав людини, військової безпеки та економічної взаємодії.

Генеральна прокуратура оголосила про заборону її діяльності в росії. За сприяння і співпрацю з організацією росіяни будуть піддаватися кримінальному переслідуванню.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Гельсінська комісія США (офіційна назва - "Комісія з безпеки і співробітництва в Європі") була заснована 1976 року. Її завдання - стежити за виконанням країнами Гельсінських угод 1975 року про співпрацю і дотримання територіальної цілісності та суверенітету країн. Угоду підписали глави 35 держав. Серед них були всі існуючі на той момент держави Європи (включно з СРСР), крім Албанії, а також США і Канада.

Закон про небажані організації діє в росії з 2015 року. Робота структур, які влада вносить до відповідного реєстру, у країні заборонена. За участь у діяльності небажаної організації загрожує штраф, а в разі повторного епізоду - до чотирьох років позбавлення волі.

У доповіді Гельсінкської комісії раніше стверджувалося, що Вашингтон має переглянути своє ставлення до росії, відмовитися від статусу-кво часів холодної війни у відносинах з росією і назвати москву "постійною" загрозою глобальній безпеці.