Росія заборонила експорт нафти і бензину до України
Росія розширює заборону на ввезення деяких українських товарів, повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, повідомляє "ТАСС".
Глава кабміну РФ уточнив, що деякі вітчизняні товари можна буде вивозити до України тільки після спеціального дозволу.
"Визначається перелік тих товарів, які з 1 червня поточного року можна буде вивозити в Україну тільки на підставі окремих дозволів. У цю категорію включена продукція ПЕК, в тому числі вугілля і нафту, і нафтопродукти", - зазначив він.
Медведєв також повідомив про розширення заборони на ввезення деяких українських товарів.
"Я підписав постанову уряду. Ми розширюємо заборону на ввезення в Росію окремих видів товарів, цей крок торкнеться української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік становила майже 250 млн доларів", - зазначив Медведєв.
Раніше заявляли, що Росія продовжуватиме тиснути на Україну у питанні транзиту газу незалежно від результатів виборів.
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