Росія заборонила експорт нафти і бензину до України

РФ встановлює заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів.

Росія розширює заборону на ввезення деяких українських товарів, повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, повідомляє "ТАСС".

Глава кабміну РФ уточнив, що деякі вітчизняні товари можна буде вивозити до України тільки після спеціального дозволу.

"Визначається перелік тих товарів, які з 1 червня поточного року можна буде вивозити в Україну тільки на підставі окремих дозволів. У цю категорію включена продукція ПЕК, в тому числі вугілля і нафту, і нафтопродукти", - зазначив він.

Медведєв також повідомив про розширення заборони на ввезення деяких українських товарів.

"Я підписав постанову уряду. Ми розширюємо заборону на ввезення в Росію окремих видів товарів, цей крок торкнеться української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік становила майже 250 млн доларів", - зазначив Медведєв.