росія заборонила в'їзд 21-му британському законодавцю

москва аргументувала це тим, що британські законодавці робили "ворожі заяви та необґрунтовані звинувачення".

росія заборонила в'їзд ще 21-му британському законодавцю.

Про це повідомляє The Times.

До списку осіб, яким заборонили в'їжджати на російську територію, потрапили шість членів Палати лордів і 15 членів депутатів з Лейбористської, Ліберал-демократичної, Шотландської національної партій та Партії демократичних юніоністів.

москва аргументувала це тим, що британські законодавці робили "ворожі заяви та необґрунтовані звинувачення".

росія веде список іноземних посадовців, бізнесменів, журналістів та інших осіб, яким заборонено в'їзд на її територію.