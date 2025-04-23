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росія заборонила в'їзд 21-му британському законодавцю

23 квітня 2025, 20:09
росія заборонила в'їзд 21-му британському законодавцю
Фото: Reuters
москва аргументувала це тим, що британські законодавці робили "ворожі заяви та необґрунтовані звинувачення".
росія заборонила в'їзд ще 21-му британському законодавцю.
 
Про це повідомляє The Times.
 
До списку осіб, яким заборонили в'їжджати на російську територію, потрапили шість членів Палати лордів і 15 членів депутатів з Лейбористської, Ліберал-демократичної, Шотландської національної партій та Партії демократичних юніоністів. 
 
москва аргументувала це тим, що британські законодавці робили "ворожі заяви та необґрунтовані звинувачення".
 
росія веде список іноземних посадовців, бізнесменів, журналістів та інших осіб, яким заборонено в'їзд на її територію.
Переважно це громадяни країн, яких вона називає "недружніми". Тобто тих, хто критикує її за повномасштабний напад на Україну та інші злочини. 
 

 

КремльБританіявійна в Україніросія окупанти

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