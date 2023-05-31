Уряд рф заборонив вивозити з країни патрони і гільзи до кінця року.

Про це йдеться на сайті російського уряду.

"Згідно з постановою, забороняється вивозити патрони для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільзи для патронів до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів", – зазначено у повідомленні.

Заборона не поширюється на вивезення патронів і гільз для забезпечення діяльності армії рф, військ і формувань.

Заборона діятиме до кінця поточного року.