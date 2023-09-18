росія задіяла безпрецедентну кількість авіації для нічної атаки на Україну – Ігнат

За словами спікера, активність авіації була високою.

росія використала безпрецендентну кількість авіації під час масованого обстрілу України.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Сьогодні вночі була така безпрецедентна кількість авіації. Сьогодні кілька десятників бортів нетипово власне у нічний час знаходилися в повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які атакували Україну разом з крилатими ракетами та "Шахедами", - розповів він.

Крім того, за словами спікера, активність авіації була високою.

"Саме тому F-16, які ми хочемо якнайшвидше отримати від партнерів, не повинні поступатися російським літакам за отими тактико-технічними характеристиками. Вони мають їх переважати, аби відігнати їх подалі від наших кордонів", - додав Ігнат.

російські окупанти в ніч проти 18 вересня атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами, захисники збили 18 безпілотників і 17 ракет.

"У ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. "Шахеди" летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ - рф та мис Чауда – ТОТ Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування", - йдеться в повідомленні.

Окупанти також здійснили пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгоградської області.

Україна зафіксовала пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.