Глава рф владімір путін на російсько-африканському саміті в Санкт-Петербурзі в липні пообіцяв безкоштовно відправити зерно шести африканським країнам.

В Африку протягом кількох днів мають почати надходити перші російські партії безкоштовного зерна, що дасть новий поштовх спробам росії зміцнити свій вплив на континенті.

Про це повідомляє Bloomberg.

Глава рф владімір путін на російсько-африканському саміті в Санкт-Петербурзі в липні пообіцяв безкоштовно відправити зерно шести африканським країнам, які мають міцні зв’язки з москвою. Цей крок був реакцією на критику рф за вихід із зернової угоди з Україною.

"Прагнення росії зміцнити зв’язки з африканськими державами шляхом збільшення торгівлі та розміщення найманців ЧВК "Вагнер" для підтримки нестабільних урядів слідує за зусиллями США та їхніх союзників ізолювати її у відповідь на вторгнення в Україну. Однак вона залишається другорядним гравцем — її двостороння торгівля з континентом становила лише 18 мільярдів доларів у 2022 році, що є невеликою частиною від 282 мільярдів доларів Китаю", - пише видання.

Водночас, дослідження, представлені на конференції в Кейптауні, організованій фондом проросійськи налаштованого колишнього президента Південної Африки Табо Мбекі, намагалися розвіяти думку про те, що москва несе головну відповідальність за зростання цін на продукти харчування. Згідно з дослідженням, що було підтримане фондом російського мільярдера Андрієм Мельниченка, прямі чи непрямі санкції, накладені на росію та її союзника білорусь, скоротили світові поставки добрив і аміаку на 40,8 мільйона тонн до квітня 2023 року.

Проведений у дослідженні аналіз впливу чорноморської зернової угоди показав, що вона допомогла нагодувати близько 95 мільйонів людей, але не забезпечила вільного надходження добрив із росії на світові ринки. Якби це сталося, можна було б виробляти їжу, яка нагодувала б близько 199 мільйонів людей, йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що мільярдер Мельниченко наприкінці минулого року відвідав Південну Африку, щоб лобіювати політиків, щоб вони підтримали його прохання до ЄС вирішити проблеми з постачанням добрив.