росія заговорила про пряме військове зіткнення з Польщею

росія ставиться до Польщі з особливою увагою, заявила представник МЗС росії Захарова.

У росії прокоментували умовне "так" президента Польщі Анджея Дуди на розміщення ядерної зброї США на польській території. Як відомо, він нагадав про відповідну готовність Польщі в одному зі своїх останніх інтерв'ю, уточнивши, що його про це вже раніше запитували союзники. У росії назвали слова Дуди провокаційними.

Про це сказала представниця МЗС Марія Захарова.

Її заява опублікована на сторінці ворожого міністерства.

"Свої амбіції в плані того, як би міцніше "пригорнутися" до розміщеної в Європі ядерної зброї США, польська влада не приховує давно й активно їх вплітає у свою глибоко ворожу щодо росії політику", - зазначила Захарова.

Вона дорікнула Польщі тим, що їй мало бути членом НАТО - перебувати в Альянсі, який давно позиціонує себе ядерним. Також Захарова звинуватила Варшаву в інтенсивній участі у спільних ядерних місіях НАТО. Резюмувала свою реакцію на слова Дуди представниця МЗС рф погрозою: не даремно, в росії ставляться до Польщі з особливою увагою - як москва, так і Мінськ враховуватимуть "польський фактор", вживатимуть заходів безпеки, заявила Захарова.

Дипломат вирішила, що Варшаві хочеться привернути увагу Генштабу росії. Вона пригрозила Дуді: якщо Польща розмістить у себе американську "ядерку", буде пряме військове зіткнення - її територія буде легітимною ціллю для рф.

"Варшава, схоже, маніакально домагається того, щоб привернути ще більшу увагу військових планувальників у російському Генштабі. Не важко припустити, що в разі появи американської ядерної зброї на території Польщі відповідні об'єкти негайно поповнять список легітимних цілей для ураження в ситуації прямого військового зіткнення з НАТО", - йдеться в її заяві.