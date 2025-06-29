росія загрожує мирному життю та свободі Німеччини – глава МЗС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що не варто недооцінювати небезпеку, яку становить для його країни росія.

"росія безпосередньо загрожує нашому життю в мирі та свободі в Німеччині", - наголосив Вадефуль.

За його словами, рішення про збільшення витрат на оборону, яке було обговорено під час саміту НАТО в Гаазі, є "правильним та необхідним".

"російський президент путін безрозбірливими бомбардуваннями атакує моральний дух українців. Свобода України є найважливішим випробуванням нашої стійкості як європейців", - додав міністр.

У Spiegel підкреслили, що Вадефуль неодноразово попереджав про загрозу з боку рф. Зокрема в інтерв'ю журналістам видання він заявив:

"Чим послідовніше Захід виступає проти москви, тим більша ймовірність, що путін погодиться на переговори".

За його словами, "для нашої свободи необхідно" продовжувати підтримувати зброєю Україну.