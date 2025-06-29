росія загрожує мирному життю та свободі Німеччини – глава МЗС
29 червня 2025, 19:19
Фото: з вільного доступу
За словами Йоганна Вадефуля, потрібно продовжувати надавати Україні військову допомогу
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що не варто недооцінювати небезпеку, яку становить для його країни росія.
Про це він сказав в інтерв'ю Funke Mediengruppe, цитує Spiegel.
"росія безпосередньо загрожує нашому життю в мирі та свободі в Німеччині", - наголосив Вадефуль.
За його словами, рішення про збільшення витрат на оборону, яке було обговорено під час саміту НАТО в Гаазі, є "правильним та необхідним".
"російський президент путін безрозбірливими бомбардуваннями атакує моральний дух українців. Свобода України є найважливішим випробуванням нашої стійкості як європейців", - додав міністр.
У Spiegel підкреслили, що Вадефуль неодноразово попереджав про загрозу з боку рф. Зокрема в інтерв'ю журналістам видання він заявив:
"Чим послідовніше Захід виступає проти москви, тим більша ймовірність, що путін погодиться на переговори".
За його словами, "для нашої свободи необхідно" продовжувати підтримувати зброєю Україну.