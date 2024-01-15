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ПОЛІТИКА

росія загрожуватиме кордонам НАТО протягом трьох років – Каллас

15 січня 2024, 20:50
росія загрожуватиме кордонам НАТО протягом трьох років – Каллас
Каллас Естонія
Прем'єрка Естонії попереджає, що Альянс повинен "тримати позицію" над Україною, щоб запобігти нападу.

У Європи є від трьох до п'яти років, щоб підготуватися до того, що рф стане серйозною військовою загрозою на східному фланзі НАТО.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє The Times.

Підкреслюючи почуття нестабільності, Кая Каллас також стала першим лідером члена НАТО, який припустив, що росія стоїть за нещодавньою хвилею збоїв у роботі GPS-навігації в південній частині Балтійського моря.

Однак за її словами, це, схоже, не було навмисно націлено на членів НАТО.

Усередині Північноатлантичного альянсу зростає стурбованість з приводу того, як довго його членам доведеться готуватися до розміщення російських військ поблизу кордонів НАТО.

Каллас заявила, що розвідка Естонії вважає, що через три-п'ять років РФ зможе становити серйозну загрозу для східного флангу країн НАТО.

"Це буде сильно залежати від того, наскільки нам вдасться зберегти єдність нашої позиції щодо України", - сказала прем'єр Естонії.

Видання зазначає, що такий сценарій можливий у разі укладення перемир'я в Україні, хоча не уточнює, коли таке може статися.

"З точки зору країн Балтії у росії все ще достатньо сил, щоб чинити реальний військовий тиск у нашому регіоні", - сказала Каллас.

Кая Каллас заявила, що якщо країни Заходу не допоможуть Україні перемогти, наступним об'єктом вторгнення може стати Північноатлантичний союз.

НАТОЕстоніярф тероризм

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