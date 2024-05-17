росія захоплює більше, ніж звільнила Україна під час контрнаступу – WP

Видання зазначає, що останніми днями російський наступ на Харківську область України призвів до переміщення тисяч людей.

росія завдає ударів по численним точкам уздовж лінії фронту в Україні, завойовуючи позиції у боротьбі проти української армії, яка чекає на прибуття нових військ і зброї.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Видання зазначає, що останніми днями російський наступ на Харківську область України призвів до переміщення тисяч людей. Деякі евакуйовані сказали, що це вторгнення було навіть більш жорстоким, ніж перше. російська армія також досягла успіхів південніше. І хоча здобуття росії були порівняно невеликими, аналітики кажуть, що вони все ще значні, оскільки вони тиснуть на українську армію на великій географічній території.

"Вони прагнуть створити вразливі місця українських сил, тиснучи на ворога з усіх боків", — сказав Макс Бергманн, директор програми Європи, росії та Євразії Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Автори зазначають, що територія, яку росія окупувала за останні кілька тижнів, приблизно така ж, як і територія, яку Україна повернула під час свого "невиразного весняного контрнаступу в 2023 році". При цьому аналітики кажуть, що цей "російський поштовх" може бути пов’язаний з відсутністю мобілізації в Україні: багато солдатів, яких призвали, все ще потребують навчання.

"Вони також послалися на семимісячну затримку Вашингтона з наданням додаткової допомоги Україні. Запаси артилерійських снарядів та інших боєприпасів дальної дії закінчуються, що перешкоджає обороноздатності України", - йдетья у статті.

У свою чергу старший історик Rand Джан Джентіле зазначив, що новий напад з боку росії означає, що Україні доведеться перекинути сили, особливо на північ, а це може завадити українським зусиллям підготуватися до власного наступу.