росія захопила клаптик Часового Яру, заплативши за це тисячами солдатів – FT

Часів Яр розташований на стратегічній висоті.

росія змогла захопити східний квартал Часового Яру, який відокремлений від основної частини міста водним каналом. Цей скромний успіх вже коштував росії життя кількох тисяч солдатів.

Про це пише Financial Times.

Українські війська відійшли з найсхіднішої частини міста після того, як її утримання "стало недоцільним". За словами речника ЗСУ Назара Волошина, оборонні позиції там були знищені, тож подальші спроби утримати цей клаптик землі коштували б додаткових втрат.

До російського вторгнення населення Часового Яру становило 12 тисяч осіб, зараз там залишаються менше 600 цивільних, які сидять в підвалах під постійними обстрілами.