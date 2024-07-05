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росія захопила клаптик Часового Яру, заплативши за це тисячами солдатів – FT

05 липня 2024, 08:55
росія захопила клаптик Часового Яру, заплативши за це тисячами солдатів – FT
Фото: Надзвичайні новини
Часів Яр розташований на стратегічній висоті.
росія змогла захопити східний квартал Часового Яру, який відокремлений від основної частини міста водним каналом. Цей скромний успіх вже коштував росії життя кількох тисяч солдатів.
 
Про це пише Financial Times.
 
Українські війська відійшли з найсхіднішої частини міста після того, як її утримання "стало недоцільним". За словами речника ЗСУ Назара Волошина, оборонні позиції там були знищені, тож подальші спроби утримати цей клаптик землі коштували б додаткових втрат.
 
До російського вторгнення населення Часового Яру становило 12 тисяч осіб, зараз там залишаються менше 600 цивільних, які сидять в підвалах під постійними обстрілами.
 
Часів Яр розташований на стратегічній висоті. Далі на захід лежать критично важливі міста Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ і Покровськ. Вони опиняться під загрозою окупації, якщо військам Кремля вдасться перебратися через горб у Часовому Яру.
 
Українські військові та російські військові аналітики заявили, що сили москви зазнали значних втрат — ймовірно, у багато тисяч, за підрахунками Києва та аналітиків — під час спроби захопити Часів Яр. Як і під час битви під Бахмутом, який росія окупувала минулого року після виснажливих місяців боїв і який знаходиться всього в чотирьох милях на схід, російські командири знову застосовують тактику "м’ясного штурму", коли вони посилають піхоту невеликими групами одну за одною для наступу на українські позиції.
 
За словами солдатів на передовій, останнім часом росіяни використовують мотоцикли, мотобайки, чотириколісні автомобілі та баггі для штурму українських окопів. 

 

Часів Ярвійна в Україніросія окупанти

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