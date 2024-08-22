росія захопила ще три населених пункти на Покровському напрямку – Deep State

Також вони повідомили про просування ворога поблизу Миколаївки.

російська армія окупувала ще три населених пункти на сході України. Це Комишівка, Завітне і Новожеланне.

Про це повідомляють аналітики Deep State.

Також вони повідомили про просування ворога поблизу Миколаївки.

Комишівка, Завітне і Новожеланне – це три поруч розташовані населені пункти на Покровському напрямку. Миколаївка розташована поруч із ними, східніше.