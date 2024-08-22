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росія захопила ще три населених пункти на Покровському напрямку – Deep State

22 серпня 2024, 10:31
росія захопила ще три населених пункти на Покровському напрямку – Deep State
Фото: з вільного доступу
Також вони повідомили про просування ворога поблизу Миколаївки.
російська армія окупувала ще три населених пункти на сході України. Це Комишівка, Завітне і Новожеланне.
 
Про це повідомляють аналітики Deep State.
 
Також вони повідомили про просування ворога поблизу Миколаївки.
 
Комишівка, Завітне і Новожеланне – це три поруч розташовані населені пункти на Покровському напрямку. Миколаївка розташована поруч із ними, східніше.
 
Покровський напрямок залишається найважчим протягом багатьох місяців. Туди росіяни кинули спрямували більшість зусиль після провалу наступу на Харків.
 
Місцева влада закликає мешканців Покровської громади терміново евакуюватися, поки це можна зробити без ажіотажу. На думку начальника Покровської міської військової адміністрації, у людей на виїзд є один-два тижні. Цю думку він озвучив у понеділок, 19 серпня.
 
Дізнатися про можливості виїзду можна на сайті Покровської адміністрації: там розміщені номери телефонів, за якими можна звернутися. З виїздом маломобільних людей допоможуть волонтери. Евакуаційний поїзд ходить щодня. Станом на понеділок він мав значно більші можливості для перевезення, ніж охочих виїхати пасажирів. З питань виїзду також можна звернутися на номер контакт-центру МВА 0800-300-101. 

 

окупаціявійна в Україніросія окупанти

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