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росія захопила українські родовища корисних копалин вартістю $12,4 трлн

Наразі росія контролює в Україні 63% вугільних родовищ, 11% нафтових, 20% газових, 42% родовищ металів та 33% – рідкоземельних та інших критичних мінералів, зокрема літію
росія захопила українські родовища корисних копалин вартістю $12,4 трлн

Вартість покладів корисних копалин, які розташовані на тимчасово окупованих рф територіях України становить щонайменше $12,4 трлн.

Про це пише The Washington Post із посиланням на аналіз SecDev.

Зазначається, що наразі росія контролює в Україні 63% вугільних родовищ, 11% нафтових, 20% газових, 42% родовищ металів та 33% – рідкоземельних та інших критичних мінералів, зокрема літію.

Ці дані враховують як окуповані рф до 24 лютого 2022 року території, так і захоплені під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Так, за час повномасштабної війни окупанти захопили 41 родовище вугілля, 27 – природного газу, 14 – пропану, дев’ять – нафти, шість – залізної руди, два – титанової руди, два – цирконієвої руди, одне – стронцію, одне – літію, одне – урану, одне – золота. Крім того, було захоплено великий кар’єр вапняку, який раніше використовувався Україною для виробництва сталі.

Видання зазначає, що загалом Україна має одні з найбільших у світі покладів титанової та залізної руди, родовища літію та величезні запаси вугілля. Їх загальна вартість складає десятки трильйонів доларів. Водночас аналітики вважають, що втрата покладів корисних копалин, зокрема вугілля, є менш суттєвою для України, ніж позбавлення її транзитних морських шляхів після захоплення росією портів і блокування судноплавства у Чорному морі. 

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11 08 2022 14:30
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