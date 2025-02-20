росія закликала США вивести війська НАТО зі Східної Європи – FT

Водночас країни Східної Європи серйозно занепокоєні останніми заявами адміністрації Трампа.

росія нібито запропонувала США вивести сили НАТО зі Східної Європи для "нормалізації відносин". Хоча американська делегація категорично відкинула цю пропозицію, сам факт таких переговорів викликає занепокоєння щодо курсу нової адміністрації Білого дому.

Побоювання союзників

Як повідомляє Financial Times, керівник апарату президента Румунії Крістіан Дьяконеску зазначив, що союзники США в Європі побоюються, на які поступки може піти президент Дональд Трамп задля досягнення домовленостей із кремлем. Очікується, що лідери Франції та Великої Британії намагатимуться переконати Вашингтон не приймати подібні рішення.

Водночас країни Східної Європи серйозно занепокоєні останніми заявами адміністрації Трампа:

Відмова від підтримки членства України в НАТО

Намір нормалізувати відносини з росією

Можливий перегляд військової присутності США у Європі

Можливий відхід США з Балтії

За даними The Economist та Financial Times, європейські чиновники побоюються, що Трамп може погодитися вивести американські війська з країн Балтії та, можливо, "далі на захід", як цього прагне москва.

США наразі мають понад 100 тисяч військовослужбовців у Європі, причому їхня чисельність зросла після початку повномасштабної війни росії проти України. Польща вже запевнила, що не бачить загрози скорочення військової присутності США на східному фланзі НАТО.

Це перший раунд переговорів між США та росією з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак офіційний Вашингтон наголосив, що санкції проти рф залишаться чинними, поки не буде досягнуто мирної угоди щодо України.