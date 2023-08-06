росія закрила пункт пропуску Чонгар

росіяни підтвердили удари по Чонгарському мосту і заявили про закриття КПП для проїзду.

Про це повідомив гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов.

Контрольно-пропускний пункт Чонгар закрито для проїзду після ударів по мосту.

Деталі ситуації він не уточнив, але "сподівається, що міст цілий".

В свою чергу гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо теж підтвердив цю інформацію і додав, що транспортне сполучення з Кримом продовжує працювати через Чаплинку та Армянськ.

Сальдо додав, що також обстріляний міст через протоку Тонку, що з'єднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою. Сальдо стверджує, що начебто поранено одного жителя і перебитий газопровід, що проходив поряд з мостом, зі Стрілківського родовища в Генічеськ.

"Важливого військового значення міст не має", - додав окупант.