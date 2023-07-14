росія закриває польське консульство у Смоленську. Варшава обіцяє симетричну відповідь

Посла Польщі Кшиштофа Краєвського викликали до російського МЗС.

російська федерація вирішила закрити консульське агентство Польщі в Смоленську через недружні дії. Варшава пригрозила відповіддю.



Про це повідомляє російське видання Интерфакс.

"Такого кроку вжито у відповідь на недружні антиросійські дії Варшави, зокрема - вилучення на користь держави будівлі, в якій розміщується середня школа при російському посольстві", - пише видання.



Також зазначається, що рішення щодо закриття консульства вже було затверджено урядом.

Як відзначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Варшава підготує аналогічні кроки у разі закриття росією консульства.

"Ми регулярно отримуємо інформацію про агресивні дипломатичні дії з боку росії. Якщо врешті-решт дійде до того, що росія почне ліквідовувати наші представництва, ми відповімо тим же", - відзначив прем'єр.