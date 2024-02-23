росія закуповує деталі для танків у Японії і Тайваню через Китай – ЗМІ

російський виробник зброї ввозить компоненти для прецизійних приладів, виготовлених у Японії та Тайвані, які необхідні для виробництва танків.

Про це повідомляє фінансова газета Nikkei Asia

Для цього використовується китайська фірма-прокладка Shenzhen 5G High-Tech Innovation. ЇЇ засновником є людина, пов'язана з урядом білорусі, яка створила компанію в Китаї після лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення і російський виробник зброї продовжував імпортувати частини через неї.

Санкції, спрямовані проти російської військової промисловості, не функціонують ефективно через торгівлю через треті країну.

США і Британія знають про цю ситуацію і очікується, що буде посилення санкції. Людина, пов’язана з урядом президента Білорусі Олександра лукашенка, заснувала Shenzhen 5G High-Tech Innovation у китайській провінції Гуандун у 2022 році.

Компанія почала закуповувати запчастини для точних інструментів для двигунів, датчиків та іншого обладнання, необхідного для виготовлення танків та іншої зброї.

Серед деталей, придбаних Shenzhen 5G, є запчастини Metrol, виробника датчиків точного позиціонування в Тачікаві, Токіо, Oriental Motor, токійського виробника невеликих прецизійних двигунів, і провідного виробника верстатів у префектурі Айчі. Вважається, що компанія Shenzhen 5G придбала запасні частини в інших китайських компаній.

Shenzhen 5G відправила деталі білоруському виробнику зброї SALEO і ТОВ "Лабораторія адитивних технологій".

Всі ці суб’єкти підконтрольні уряду Лукашенка. Наприклад, у травні 2023 року деталі датчиків, виготовлені Metrol, експортувалися в Saleo на 2 228 доларів за одиницю.

Представник "Белполу" Володимир Жигар зазначив, що збройові підприємства білорусі і росії виготовляють ключові комплектуючі для танків, використовуючи високоточні прилади, закуплені в Азії компанією SALEO and LLC.

Їх відправляють до російського виробника танків "Уралвагонзавод" для виробництва Т-72, ​​Т-90 та інших магістральних російських танків.

Metrol повідомив виданнб, що ніколи не брав участі в прямих угодах з Shenzhen 5G і додав, що проситиме клієнтів не перепродавати свої датчики компанії Shenzhen 5G.

Oriental Motor також повідомила гахеті Nikkei, що не бере участі в прямих угодах з Shenzhen 5G, і сказала: "Ми ретельно дотримуємося закону про експортний контроль".

Компанія LLC змогла обійти санкції і відправила платіж через фінансову установу в східноєвропейській країні Грузії в червні 2023 року. Наступного місяця диски були відправлені з Тайваню в LLC також Грузію, яка не брала участі в санкціях проти росії з моменту її вторгнення в Україну і вважається осередком порушення санкцій.

І LLC використовувала країну як канал для платежів і логістики.

Тайвань запровадив обмеження на торгівлю з росією і білоруссю відповідно до G-7 найбільших економік.

"По суті, ці диски-кодери та ТОВ «Лабораторія адитивних технологій» не входять до списку обмеженого експорту. Таким чином, це не порушує санкції проти росії", — сказав представник Управління міжнародної торгівлі Міністерства економіки Тайваню.

"Обсяг наших обмежень на експорт високотехнологічних товарів до росії відповідає обмеженням наших союзників, таких як США, ЄС, Британії та Японія", - додав він.

Якщо в майбутньому міжнародні союзники включать цей ТОВ у свій список нормативних актів, "ми заборонимо експорт тайванських виробників до цієї компанії", - сказав він.

Представник Attoptic відмовився коментувати це питання.

Прес-секретар LLC заперечив наявність прямих угод з Attoptic, сказавши, що вони продовжують співпрацю з китайською організацією.

Ймовірно, незабаром ця компанія теж може потрапити під санкції, які мають розширити Британія і США.

Проте вважається, що росія напевно створить ще одну фіктивну компанію в третій країні, буде надзвичайно важко перекрити всі маршрути постачання заборонених високотехнологічних товарів.