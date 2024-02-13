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росія закуповує Starlink в арабських країнах – ГУР

13 лютого 2024, 11:13
росія закуповує Starlink в арабських країнах – ГУР
Фото: Укрінформ
Розвідники перехопили розмову окупантів.

росія закуповує термінали супутникового інтернету Starlink у арабських країнах.

Про це заявило Головне управління розвідки України (ГУР).

Розвідники перехопили розмову окупантів, в якій йшлося про купівлю засобів зв'язку. Один із них сказав, що "араби привозять усе: дроти, вайфай, роутер". 

Вартість закупівлі пристрою Starlink за такою схемою складає 200 000 рублів – це понад $2100. Офіційно Starlink коштує до 600 доларів.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор росія закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах", – повідомили в ГУР.

Starlink – це проєкт американської компанії SpaceX Ілона Маска. Користування пристроями заборонене в росії та на окупованих нею територіях.

 

МАСКstarlinkвійна в Україніросія окупанти

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