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росія закуповує західні компоненти для виготовлення зброї, обходячи санкції – NYT

19 квітня 2023, 11:25
росія закуповує західні компоненти для виготовлення зброї, обходячи санкції – NYT
Фото:shutterstock.com
Зокрема, імпорт відбувається через Вірменію та Казахстан.

росія обходить західні санкції, закуповуючи через інші країни чипи та інші електронні компоненти, необхідні для виготовлення зброї.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Журналісти пишуть, що наприкінці березня 2023 року посадовці США та Євросоюзу обмінялися інформацією про заборонені технології на мільйони доларів, які просочуються крізь шпарини їхніх оборонних систем на територію росії.

Вони відзначили, що їхні компоненти нібито потрапляють до росії зокрема через Вірменію та Казахстан.

За словами західних чиновників, росіянам вдається отримувати навіть деякі «чутливі» категорії мікросхем та інших електронних компонентів, які, на їхню думку, є критично важливими для виготовлення зброї, зокрема крилатих ракет, якими російська армія завдає ударів по Україні.

Після різкого падіння одразу після вторгнення в Україну російський імпорт мікросхем знову почав зростати, особливо з Китаю. За даними аналітичного центру Silverado Policy Accelerator, імпорт у період з жовтня до січня щомісяця становив 50% і перевищував середній довоєнний рівень, пише видання.

Крім того, в одному з документів незалежної групи Conflict Armament Research, що досліджує російську зброю, міститься інформація про те, що у 2022 році Вірменія імпортувала на 515% більше чипів і процесорів зі Сполучених Штатів і на 212% більше з Європейського Союзу, ніж у 2021 році. Потім Вірменія експортувала 97% цієї продукції до росії.

Представники адміністрації Байдена заявляють, що постачання до росії та білорусі електронного обладнання впали на 41% у період з 2021 до 2022 року, оскільки США та їхні союзники розширили санкції в усьому світі.
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