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росія "залазить" в борги для покриття дефіциту бюджету

29 вересня 2023, 14:36
росія
Фото: EPA / UPG
Державний борг росії в першій половині цього року збільшився на 2,2 трлн рублів, а на рік було заплановано 2,5 трлн рублів.

Про це пише Forbes россия.

З січня по червень російський борг збільшився на 10%, що становить 2,24 трлн рублів. Рік тому держборг збільшився на 27,5%.

Разом з тим. в бюджеті на цей рік було заплановано збільшення боргів на 2,5 трлн рублів.

Станом на липень сума запозичень становила більше 25 трлн рублів - це приблизно 16,7% прогнозованого обсягу ВВП. 

Зросли і витрати на обслуговування держборгу, Так на 1 липня вони становили 718,1 млрд рублів, що більше на 4%, якщо порівняти із серединою минулого року, і одразу на 42% - якщо порівняти з серединою 2021-го. 

Бюджет рф в першій половині цього року виконано з дефіцитом у розмірі 2,35 трлн рублів.

Доходи за рік скоротилися на 1,64 трлн рублів або 11,7%, зокрема нафтогазові - на 2,99 трлн рублів, тоюто майже вдвічі, а витрати збільшилися на 2,2 трлн рублів або на 17,5%.

Росіядефіцитборгбюджет

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