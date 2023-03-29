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росія залучає до фейкових мінувань України дітей – СБУ

29 березня 2023, 14:48
росія залучає до фейкових мінувань України дітей – СБУ
Фото: ssu.gov.ua
Українські правоохоронці встановили, що російські спецслужби залучають дітей до фейкових мінувань нашої держави.

СБУ викрила факти, які підтверджують, що російські окупанти залучають до фейкових мінувать України неповнолітніх. 

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, Служба безпеки заблокувала злочинні дії тінейджерської групи, яка причетна до серії анонімних повідомлень про псевдомінування у столиці та інших регіонах України. Найбільше підлітки “мінували” будівлі органів державної влади, а також об’єкти соціальної інфраструктури.

“У жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів. За даними слідства, злочинну діяльність учасників групи дистанційно координували представники російської спецслужби. Для цього створили спеціалізовану інтернет-спільноту, до якої регулярно залучали неповнолітніх мешканців різних регіонів України. Саме за вказівками агресора підлітки періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про “мінування”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що таким чином окупанти намагаються розхитувати внутрішню обстановку в нашій країні.

“Встановлено, що “розсилку” здійснювали від імені сторонніх осіб та з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування своєї локації. У результаті розслідування співробітники СБУ викрили організатора групи. Ним виявився неповнолітній мешканець Чернігівської області. Правопорушник мав контакти з представником російської спецслужби, який зв’язувався з підлітком через месенджер і ставив йому завдання”, - зазначили в СБУ.

Під час обшуку за адресою проживання псевдомінера правоохоронці знайшли мобільний телефон та комп’ютер із доказами протиправної діяльності та комунікації з агресором. Якщо в суді буде доведено провину обвинуваченого, у в’язницю він може вирушити на термін до восьми років.

СБУдітиросійські військовімінуваннявійна в Україні

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