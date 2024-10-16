росія залучає тисячі північнокорейців для війни проти України

За словами президента Володимира Зеленського, Україна вже бореться проти двох країн.

росія збирає величезну кількість північнокорейців для бойових дій в Україні.

Про це пише Politico з посиланням на повідомлення високопоставленого представника української розвідки.

"Вони називаються "Бурятським батальйоном"... північнокорейців близько трьох тисяч", — заявив офіційний представник розвідки України на умовах анонімності.

У середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна зараз бореться проти двох країн.

"У коаліції злочинців разом із путіним станом на зараз уже є Північна Корея — сім'я Кім, яка тримає в рабстві понад 20-мільйонну частину корейського народу", — ідеться в публікації на сайті Офісу президента України.

За словами президента, серед цих людей працівники російських фабрик — замість убитих громадян росії. І особовий склад для російської армії.

Kyiv Independent із посиланням на анонімні західні джерела днями повідомив, що Пхеньян уже відправив 10 тисяч солдатів, щоб посилити російську армію.

За даними Reuters, КНДР мобілізувала 1,4 млн громадян для участі у "священній війні".

Повідомляється, що мобілізація відбувається на тлі загострення відносин із Південною Кореєю.

"Якщо почнеться війна, Південна Корея буде стерта з карти. Оскільки вона хоче війни, ми готові покласти край її існуванню", — цитує видання заяву офіційного інформаційного агентства Північної Кореї.

Видання зазначає, що Північна Корея і раніше робила подібні заяви про те, що молоді люди намагаються вступити на військову службу в період загострення напруженості, хоча такі заяви ізольованої держави важко перевірити.

Згідно з даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Північна Корея має 1,28 мільйона активних солдатів і близько 600 000 резервістів, з 5,7 мільйонів резервістів Робітничо-Селянської Червоної гвардії.