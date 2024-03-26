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ПОЛІТИКА

росія залишається найбільшою загрозою – спецслужби Фінляндії

26 березня 2024, 21:32
росія залишається найбільшою загрозою – спецслужби Фінляндії
Стоп росія
У відомстві вважають, що для росії спрямована міграція - простий спосіб тримати Фінляндію в напрузі.

Поліція безпеки Supo вважає, що росія, як і раніше, залишається найсерйознішою загрозою національній безпеці. рф відносить Фінляндію до списку так званих "недружніх країн", а також вдається до шпигунства і гібридного впливу.

Про це повідомляє Yle.

У відомстві зазначили, що загроза російського шпигунства і спроб впливу залишається високою, хоча оперативні можливості російських спецслужб ослабли. У поліції безпеки впевнені, що членство в НАТО позитивно вплинуло на ситуацію.

"Для росії це спрямована міграція - простий спосіб тримати Фінляндію в напрузі", – заявив виконувач обов'язків керівника Supo Теему Турунен.

За його словами, різні заходи тиску, звинувачення в шпигунстві або конфіскація активів можуть у майбутньому бути спрямовані проти окремих фінських громадян у росії.

"В арсеналі авторитарних режимів безжальна "дипломатія заручників", спрямована на обмін полоненими", – сказав Турунен.

Виконувач обов'язків керівника також вважає, що росія може спробувати впливати на ухвалення рішень у Фінляндії.

Водночас, за оцінкою SUPO, місцеве російськомовне населення не становить великої загрози для безпеки країни. За оцінками поліції безпеки, ризик того, що фінляндські росіяни чинитимуть якийсь істотний вплив на фінське суспільство, досить малий.

Фінляндіязагрозавійна в Українірф тероризм

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