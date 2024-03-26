росія залишається найбільшою загрозою – спецслужби Фінляндії

У відомстві вважають, що для росії спрямована міграція - простий спосіб тримати Фінляндію в напрузі.

Поліція безпеки Supo вважає, що росія, як і раніше, залишається найсерйознішою загрозою національній безпеці. рф відносить Фінляндію до списку так званих "недружніх країн", а також вдається до шпигунства і гібридного впливу.

Про це повідомляє Yle.

У відомстві зазначили, що загроза російського шпигунства і спроб впливу залишається високою, хоча оперативні можливості російських спецслужб ослабли. У поліції безпеки впевнені, що членство в НАТО позитивно вплинуло на ситуацію.

"Для росії це спрямована міграція - простий спосіб тримати Фінляндію в напрузі", – заявив виконувач обов'язків керівника Supo Теему Турунен.

За його словами, різні заходи тиску, звинувачення в шпигунстві або конфіскація активів можуть у майбутньому бути спрямовані проти окремих фінських громадян у росії.

"В арсеналі авторитарних режимів безжальна "дипломатія заручників", спрямована на обмін полоненими", – сказав Турунен.

Виконувач обов'язків керівника також вважає, що росія може спробувати впливати на ухвалення рішень у Фінляндії.

Водночас, за оцінкою SUPO, місцеве російськомовне населення не становить великої загрози для безпеки країни. За оцінками поліції безпеки, ризик того, що фінляндські росіяни чинитимуть якийсь істотний вплив на фінське суспільство, досить малий.