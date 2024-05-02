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росія залишилася без запчастин до гаджетів Apple

02 травня 2024, 19:53
росія залишилася без запчастин до гаджетів Apple
Фото з вільного доступу
Оригінальних комплектуючих для техніки Apple немає в жодному російському сервісному центрі.

В авторизованих сервісних центрах (АСЦ) Apple у росії закінчилися оригінальні комплектуючі для iPhone і MacBook.

Про це пишуть "Ведомости".

За словами представника одного з сервісних центрів, оригінальних комплектуючих для техніки Apple в росії немає. Він пояснив, що iPhone 14 і 15 не обслуговуються в росії, а поставки оригінальних запчастин на смартфони більш раннього покоління припинилися в грудні 2023 року. Співрозмовник видання уточнив, що досі центри використовували залишки комплектуючих, які зберігалися на складах.

Аналітик агентства Mobile Research Group Ельдар Муртазін заявив, що оригінальні комплектуючі в офіційних сервісних центрах почали закінчуватися ще влітку 2023-го. Вільянов сказав, що поставки комплектуючих повністю припинилися в лютому 2024 року – саме тоді закінчився дворічний гарантійний термін для всієї техніки Apple, ввезеної офіційно до припинення постачань: цю ж інформацію підтвердило джерело газети в одному з АСЦ.

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