росія замінувала підходи до українських портів – США в ОБСЄ

рф встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів, аби підірвати цивільні судна і звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомляє Укрінформ.

Таку заяву сьогодні зробила тимчасово повірена в справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Минулого тижня Сполучені Штати поділилися з міжнародним співтовариством інформацією з попередженням, що Росія має намір розширити атаки на українські зернові об'єкти. Росія саме так і зробила. Ми вважаємо, що Росія може здійснити атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі. За нашою інформацією, Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів", - заявила Брукер.

США вважає, що це "скоординовані зусилля росії, щоб виправдати будь-які атаки на цивільні судна в Чорному морі, а потім звинуватити в них Україну". "Засуджуючи рф за бомбардування українських портових міст та експортної інфраструктури, ми повинні залишатися пильними щодо того, як росія намагається розширити конфлікт та продовжувати звинувачувати інших у своїх недобросовісних діях", - заявила Брукер.

У своєму виступі представниця США засудила атаки рф на українські порти та інфраструктуру експорту зерна, що вона здійснює після виходу з важливої для продовольчої безпеки світу Чорноморської зернової ініціативи. Також Брукер засудила ракетний обстріл центру Одеси та пошкодження щонайменше 29 історичних пам'яток, включаючи Спасо-Преображенський собор Української православної церкви, "яка канонічно підпорядкована Московському патріархату – тій самій церкві, яку росія нібито захищає".