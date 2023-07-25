Матеріали:
Теми:

росія замінувала підходи до українських портів – США в ОБСЄ

25 липня 2023, 20:51
росія замінувала підходи до українських портів – США в ОБСЄ
Фото: structure.mil.ru
рф встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів, аби підірвати цивільні судна і звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомляє Укрінформ.

Таку заяву сьогодні зробила тимчасово повірена в справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Минулого тижня Сполучені Штати поділилися з міжнародним співтовариством інформацією з попередженням, що Росія має намір розширити атаки на українські зернові об'єкти. Росія саме так і зробила. Ми вважаємо, що Росія може здійснити атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі. За нашою інформацією, Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів", - заявила Брукер. 

США вважає, що це "скоординовані зусилля росії, щоб виправдати будь-які атаки на цивільні судна в Чорному морі, а потім звинуватити в них Україну". "Засуджуючи рф за бомбардування українських портових міст та експортної інфраструктури, ми повинні залишатися пильними щодо того, як росія намагається розширити конфлікт та продовжувати звинувачувати інших у своїх недобросовісних діях", - заявила Брукер.

У своєму виступі представниця США засудила атаки рф на українські порти та інфраструктуру експорту зерна, що вона здійснює після виходу з важливої для продовольчої безпеки світу Чорноморської зернової ініціативи. Також Брукер засудила ракетний обстріл центру Одеси та пошкодження щонайменше 29 історичних пам'яток, включаючи Спасо-Преображенський собор Української православної церкви, "яка канонічно підпорядкована Московському патріархату – тій самій церкві, яку росія нібито захищає".

РосіяСШАЧорне мореОБСЄміни

Останні матеріали

У путіна вичерпуються можливості вийти сухим з Україні. Тож росія наближається до розплати – Лоуренс Фрідман
Політика
У путіна вичерпуються можливості вийти сухим з Україні. Тож росія наближається до розплати – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 26 липня 2023, 00:44
Що робитиме росія. Гєрасімов обрав стратегію оборони в поєднанні з наступальними діями – Мік Раян
Політика
Що робитиме росія. Гєрасімов обрав стратегію оборони в поєднанні з наступальними діями – Мік Раян
Переклад iPress – 25 липня 2023, 15:27
До кінця літа ЗСУ дійдуть до моря. А процеси руйнації режиму в росії можуть прискоритися – естонський аналітик Karl
Cуспільство
До кінця літа ЗСУ дійдуть до моря. А процеси руйнації режиму в росії можуть прискоритися – естонський аналітик Karl
Переклад iPress – 25 липня 2023, 12:39
Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер
Політика
Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2023, 01:15
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Політика
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Переклад iPress – 24 липня 2023, 16:06
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 липня 2023, 13:07
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Політика
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Переклад iPress – 24 липня 2023, 00:07
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється