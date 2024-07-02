росія заочно заарештувала Гройсмана, Клімкіна та Шлапака

Оголосили обвинувачення за статтею 356 ч. 1 Кримінального кодексу рф – "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

Басманний суд москви в росії заочно заарештував експрем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна, ексміністра фінансів Олександра Шлапака та командувача "Заходу" Ігоря Довганя.

Про це йдеться в повідомленнях Судів загальної юрисдикції москви.

Як випливає зі вказаних заяв, усім чотирьом експосадовцям у росії оголосили обвинувачення за статтею 356 ч. 1 Кримінального кодексу рф – "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

У квітні 2024-го Слідчий комітет росії висунув звинувачення низці українських політиків. Йдеться про Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна та ексміністра інформаційної політики Юрія Стеця. Їх звинуватили у тому, що обіймаючи високі посади у верхівці влади України та входячи до складу РНБО, вони підтримали початок Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.