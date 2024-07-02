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росія заочно заарештувала Гройсмана, Клімкіна та Шлапака

02 липня 2024, 13:53
росія заочно заарештувала Гройсмана, Клімкіна та Шлапака
Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman
Оголосили обвинувачення за статтею 356 ч. 1 Кримінального кодексу рф – "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

Басманний суд москви в росії заочно заарештував експрем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна, ексміністра фінансів Олександра Шлапака та командувача "Заходу" Ігоря Довганя.

Про це йдеться в повідомленнях Судів загальної юрисдикції москви.

 Як випливає зі вказаних заяв, усім чотирьом експосадовцям у росії оголосили обвинувачення за статтею 356 ч. 1 Кримінального кодексу рф – "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

У квітні 2024-го Слідчий комітет росії висунув звинувачення низці українських політиків. Йдеться про Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна та ексміністра інформаційної політики Юрія Стеця. Їх звинуватили у тому, що обіймаючи високі посади у верхівці влади України та входячи до складу РНБО, вони підтримали початок Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.
 
Нагадаємо, російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Їх також розшукуватимуть за неназваними кримінальними статтями. Це не вперше, коли у рф українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

 

Володимир ГройсманПавло Клімкінвійна в Україніросія окупанти

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