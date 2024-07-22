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ПОЛІТИКА

росія запатентувала дрон-камікадзе, схожий на іранський Qasef – Defense Express

22 липня 2024, 20:18
росія запатентувала дрон-камікадзе, схожий на іранський Qasef – Defense Express
джерело armedconflicts
Ще на початку 2024 року стало відомо, що підприємство хоче розпочати власне виробництво дронів за участю школярів та студентів.

У росії підприємство "Завод Сигнал" запатентувало безпілотник, який зовні ідентичний іранському дрону-камікадзе Qasef.

Про це повідомляє Defense Express.

За інформацією видання, мова, найімовірніше, про "Завод Сигнал", який знаходиться у місті Ульяновськ на березі Волги.

Ще на початку 2024 року стало відомо, що підприємство хоче розпочати власне виробництво дронів за участю школярів та студентів. Тип безпілотника залишався невідомим.

Як зазначає Defense Express, дрони можуть виробляти на "Заводі Сигнал" зокрема через те, що він знаходиться близько до річки, якою можна доставляти запчастини.

За інформацією журналістів, дрон Qasef, аналог якого хочуть виробляти в росії, має такі характеристики:

  • стартова маса - 85 кілограмів;
  • бойова частина - 30 кілограмів;
  • довжина фюзеляжу - 2,88 метра;
  • розмах крила - 3,25 метра;
  • дальність польоту - до 100 кілометрів.

У виданні пишуть, що Qasef є покращеною версією російського дрона-камікадзе "Ланцет". Зокрема, він кращий у питанні дальності польоту та потужності бойової частини.

Defense Express звертає увагу, що раніше такий безпілотник уже помітили у єменських хуситів, яких активно підтримує Іран.

Нагадаємо, росія вже давно застосовує іранські дрони-камікадзе "Шахед". Їх практично щодня запускають по території України.

Таким чином, росіяни можуть виснажувати українську протиповітряну оборону, а також намагаються атакувати енергетичні об'єкти.

Ірандрони-камікадзевійна в Україніросія загроза

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