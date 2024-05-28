Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія запускає масове виробництво дронів на заводі в "Алабузі" – WSJ

28 травня 2024, 10:00
росія запускає масове виробництво дронів на заводі в
Виробництво іранських БпЛА росією розташоване в кількох ангарах в особливій економічній зоні "Алабуга".

російський завод в "Алабузі" планує виробляти 6 тисяч ударних безпілотників типу Shahed щорічно. Наприкінці квітня він вже випередив свій виробничий графік та поставив 4,5 тисячі дронів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Виробництво іранських БпЛА росією розташоване в кількох ангарах в особливій економічній зоні "Алабуга".

Як розповідає видання, російські бізнесмени уклали угоду про будівництво вищезгаданого заводу ще наприкінці 2022 року, коли вони прилетіли до Ірану з вигідною пропозицією у вигляді 1,7 млрд доларів, що частково були сплачені золотими злитками.

Зокрема, відповідно до контракту, завод в "Алабузі" повинен виробляти 6 тисяч "Шахедів" на рік, на додаток до розвідувальних дронів. Вже у квітні підприємство випередило графік та поставило 4,5 тисячі обіцяних дронів.

Зокрема згідно з даними розвідки, російських військових вже навчають керувати безпілотниками в Сирії інструктори з Революційної гвардії й підтримуваного Іраном бойового угруповання "Хезболла".

Окрім того, в "Алабузі" також виробляються розвідувальні безпілотники М3 "Альбатрос". Завдяки їм, як пише WSJ, ворог зміг отримати детальну фоторозвідку українських позицій та пересувань на лінії фронту. За словами виробника, БпЛА також допомогли відбити спробу вторгнення в Бєлгородську область.

росія також виробляє власні боєголовки замість того, щоб чекати на іранські. Це, своєю чергою, також прискорює виробництво боєздатної зброї.
"Перехід москви на безпілотники відбувається завдяки використанню тіньових логістичних мереж Тегерана на додаток до іранських військових технологій", - пояснює видання.

Початкове виробництво БпЛА "Альбатрос" значною мірою покладалось на студентів з довколишніх технічних коледжів. Втім, москві було цього недостатньо, у зв'язку з чим працівників почали шукати в Африці.

На початку 2023 року російські бізнесмени з "Алабуги" орендували зал у висококласній школі Уганди, зібравши аудиторію з молодих студенток. Останнім запропонували кваліфіковану роботу з оплатою втричі вищою, ніж на їх батьківщині, оплату авіаквитків, безкоштовне проживання й інше.

Вперше іранський дрон українські військові збили ще у вересні 2022 року. Тоді ж Тегеран заперечив допомогу російським терористам. Втім, пізніше, Американський інститут вивчення війни (ISW) заявив, що члени КВІР перебувають на території тимчасово окупованого Криму з метою навчання ворога користуватись дронами-камікадзе Shahed-136.

Вже в червні 2023 року офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що росія отримує від Ірану також матеріали, які необхідні для будівництва заводу з виробництва БпЛА. Згідно з супутниковими знімками, підприємство планують розмістити в "Алабузі".

війнавиробництводрониросія загроза

Останні матеріали

Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Політика
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 28 травня 2024, 11:58
Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times
Політика
Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times
Переклад iPress – 28 травня 2024, 07:39
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Політика
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Переклад iPress – 27 травня 2024, 15:09
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 травня 2024, 11:36
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 травня 2024, 09:12
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється