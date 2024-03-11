росія запускає серійне виробництво нових авіабомб для ударів по Україні – ISW

В Інституті вивчення війни вважають, що росіяни будуть намагатися запустити серійне виробництво удосконалених керованих аівабомб для більше широкого їх використання по лінії фронту в Україні.

Про це йдеться в щоденному огляді ISW.

"Український військовий підтвердив, що російські війська завдають ударів по Україні за допомогою вдосконалених авіабомб", - пишуть експерти Інституту.

Речник Таврійського угруповання українських військ капітан Дмитро Лиховій сказав, що російські війська завдали удару по Мирнограду Донецької області трьома універсальними міжвидовими планерними боєприпасами, які, за попередньою оцінкою української прокуратури, були ракетами С-300.

Він додав, що вдосконалені керовані авіабомби UMPB D-30SN, по суті, є перетвореною версією некерованих авіабомб FAB радянських часів.

ISW пише, що російські війська раніше використовували некеровані планерні бомби ще в січні цього року.

Нещодавно експерти спостерігали, як російські військові блогери стверджували, що війська рф почали завдавати ударів авіабомбами FAB UMPB, на противагу використанню некерованих планерних бомб з уніфікованими модулями планування і корекції, в деяких районах України.

росіяни стверджували, що війська рф можуть запускати керовані планерні бомби UMPB з літаків і наземних реактивних систем залпового вогню типу "Торнадо-С" і "Смерч".

Тому російські війська, ймовірно, намагатимуться запустити серійне виробництво керованих аівабомб UMPB та розширити їхнє застосування на всій лінії фронту.