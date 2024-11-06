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росія запустила на орбіту іранські супутники

06 листопада 2024, 10:48
росія запустила на орбіту іранські супутники
Фото: space.com
Це підтверджує російсько-іранське космічне співробітництво.

росія запустила на орбіту два супутники іранського виробництва.

Про це йдеться в звіті ISW

Цим кремль продовжив тенденцію двостороннього російсько-іранського космічного співробітництва.

російська ракета-носій "Союз 2.1б" стартувала з космодрому Східний в Амурській області вранці 5 листопада і запустила 53 супутники на висоту 500 км. 

Іранські ЗМІ пишуть, що серед запущених супутників були іранські супутники "Kousar" і "Hodhod".

Супутник "Kousar" - це супутник високої роздільної здатності, який знімає земну поверхню для сільськогосподарських цілей, управління природними ресурсами і охорони навколишнього середовища. 

А супутник "Hodhod" призначений для створення мереж супутникового зв'язку та Інтернету для забезпечення зв'язку з важкодоступними територіями. 

Обидва супутники були побудовані і спроектовані приватною іранською компанією "Омід Фаза". 

росія раніше запустила на орбіту іранський супутник дистанційного зондування Землі "Хайям" і дослідницький супутник "Парс-1" в серпні 2022 року та лютому 2024 року, відповідно. 

В інституті додають, що Іран може використовувати ці супутники для для атак за кордоном.

 
РосіяІрансупутники

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