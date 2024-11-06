росія запустила на орбіту іранські супутники
росія запустила на орбіту два супутники іранського виробництва.
Про це йдеться в звіті ISW.
Цим кремль продовжив тенденцію двостороннього російсько-іранського космічного співробітництва.
російська ракета-носій "Союз 2.1б" стартувала з космодрому Східний в Амурській області вранці 5 листопада і запустила 53 супутники на висоту 500 км.
Іранські ЗМІ пишуть, що серед запущених супутників були іранські супутники "Kousar" і "Hodhod".
Супутник "Kousar" - це супутник високої роздільної здатності, який знімає земну поверхню для сільськогосподарських цілей, управління природними ресурсами і охорони навколишнього середовища.
А супутник "Hodhod" призначений для створення мереж супутникового зв'язку та Інтернету для забезпечення зв'язку з важкодоступними територіями.
Обидва супутники були побудовані і спроектовані приватною іранською компанією "Омід Фаза".
росія раніше запустила на орбіту іранський супутник дистанційного зондування Землі "Хайям" і дослідницький супутник "Парс-1" в серпні 2022 року та лютому 2024 року, відповідно.
В інституті додають, що Іран може використовувати ці супутники для для атак за кордоном.