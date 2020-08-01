Росія запустила «Турецький потік»

Президенти Туреччини та Росії Реджеп Ердоган та Володимир Путін офіційно запустили трубопровід «Турецький потік», яким російський газ постачатимуть до Південної Європи в обхід території України.

Про це повідомляє «Інтерфакс - Україна»,передає "Громадське".

Окрім президентів Туреччини та Росії у церемонії відкриття трубопроводу взяли участь лідери Сербії та Болгарії, до яких постачатимуть газ із «Турецького потоку».

8 січня Росія запустила другу гілку «Турецького потоку». Першу запустили ще наприкінці 2019 року. Друга гілка трубопроводу постачатиме газ до Південної Європи, в то час як перше постачає його виключно для турецьких споживачів. Потужність кожної гілки трубопроводу складає 15,75 мільярда кубометрів газу на рік.

За допомогою запуску «Турецького потоку» Росія намагалася відмовитися від послуг газотранспортної системи України. Крім цього трубопроводу Росія будує ще трубопровід на півночі — «Північний потік-2». Однак його будівництво заморозили через санкції США.

Нагадаємо, що Будівництво трубопроводу між Естонією і Фінляндією обійшлося приблизно в 300 млн євро, ЄС надав з них понад 200 млн євро.