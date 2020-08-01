Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Росія запустила «Турецький потік»

Першу запустили ще наприкінці 2019 року
Президенти Туреччини та Росії Реджеп Ердоган та Володимир Путін офіційно запустили трубопровід «Турецький потік», яким російський газ постачатимуть до Південної Європи в обхід території України.
Росія запустила «Турецький потік» Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє «Інтерфакс - Україна»,передає "Громадське".

Окрім президентів Туреччини та Росії у церемонії відкриття трубопроводу взяли участь лідери Сербії та Болгарії, до яких постачатимуть газ із «Турецького потоку».

8 січня Росія запустила другу гілку «Турецького потоку». Першу запустили ще наприкінці 2019 року. Друга гілка трубопроводу постачатиме газ до Південної Європи, в то час як перше постачає його виключно для турецьких споживачів. Потужність кожної гілки трубопроводу складає 15,75 мільярда кубометрів газу на рік.

За допомогою запуску «Турецького потоку» Росія намагалася відмовитися від послуг газотранспортної системи України. Крім цього трубопроводу Росія будує ще трубопровід на півночі — «Північний потік-2». Однак його будівництво заморозили через санкції США.

Нагадаємо, що Будівництво трубопроводу між Естонією і Фінляндією обійшлося приблизно в 300 млн євро, ЄС надав з них понад 200 млн євро.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 01 2020 18:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.