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ПОЛІТИКА

росія зараз перекидає свою тактичну ядерну зброю до білорусі – Дуда

22 серпня 2023, 18:41
росія зараз перекидає свою тактичну ядерну зброю до білорусі – Дуда
За словами президента Польщі, подібні дії змінюють архітектуру безпеки в Європі та на східному фланзі НАТО.

Польський президент Анджей Дуда у вівторок заявив, що росія вже перебуває в процесі переміщення частини своєї ядерної зброї до сусідньої білорусі, повідомляє The Guardian.

"Я розповідав президенту (президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі – ред.) про реалізацію заяв владіміра путіна, що тактична ядерна зброя росії буде переміщена на територію білорусі. Справді, цей процес відбувається, ми це бачимо", – заявив Дуда під час спільної пресконференції з головою португальської держави.

Він зазначив, що дії москви та мінська "очевидним чином змінюють архітектуру безпеки в нашій частині Європи".

"Це змінює архітектуру безпеки безпосередньо біля нас, але водночас і на східному фланзі НАТО. Таким чином, це фактично змінює ситуацію для всього Альянсу", – зауважив польський президент.

Де Соуза своєю чергою зазначив, що "з розумінням поставився до занепокоєння Польщі", та пообіцяв від імені Португалії подальшу підтримку в межах НАТО.

Нагадаємо, у березні російський диктатор путін заявив, що домовився із самопроголошеним президентом білорусі лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території рб. Тоді ж глава кремля розповів про передачу білоруським військовим ракетного комплексу "Іскандер", який може нести ядерну зброю.

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