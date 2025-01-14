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росія заробила 3 млрд євро податків від компаній ЄС – Politico

14 січня 2025, 09:31
росія заробила 3 млрд євро податків від компаній ЄС – Politico
Фото: Reuters
У першу 20-ку увійшли харчові конгломерати, такі як Nestlé, Mars і Pepsi, а також німецькі роздрібні мережі Metro і Globus.
В 2023 компанії з ЄС сплатили до російського бюджету близько 3 млрд євро податків.
 
Про це повідомляє Politico з посиланням на звіти B4Ukraine, Squeezing Putin та Київської школи економіки.
 
Іноземні компанії в росії вносять великий внесок у військову скриньку кремля, оскільки вони продовжують продавати несанкціоновані товари, такі як продукти харчування, тютюн і одяг”, – йдеться у повідомленні.
 
Найбільше з таких компаній в 2023 заробив тютюновий гігант Philip Morris – майже 7 млрд доларів. Таким чином компанія заплатила 208 млн євро податків у порівнянні зі 144 млн євро роком раніше. 
 
З 1600 компаній, які вивчали дослідники, 930 належать до країн G7 та ЄС, які підтримують Україну політично, фінансово та військово. 16 із 20 найбільших платників податків до бюджету росії – вихідці з цих країн.
 
З ЄС у звіті не менше 827 фірм, які у сукупності отримали 81,4 млрд доларів (79 млрд євро) доходів, порівняно зі 111,4 млрд доларів у 2022 р., але їхні платежі з податку на прибуток залишилися на рівні 3 млрд доларів.
 
Магазини Leroy Merlin і мережа супермаркетів Auchan займають 3-е та 7-е місця за обсягом доходу від російського походження в 2023. При цьому представник Leroy Merlin зазначив, що наприкінці 2023 року холдингова компанія ADEO передала право власності на свою російську філію місцевому управлінню.
 
У першу 20-ку також увійшли харчові конгломерати, такі як Nestlé, Mars і Pepsi, а також німецькі роздрібні мережі Metro і Globus. 
 
Китайські компанії включають автомобільних гравців – Haval і її власник Great Wall Motors, а також Chery, Geely, що належить Volvo, FAW і Changan.
 
Також у матеріалі зазначається, що цього року податок на прибуток підприємств в росії зросте з 20 до 25 відсотків, отже внесок західних компаній може зрости ще більше.

 

податкиКремльвійна в Україніросія окупанти

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