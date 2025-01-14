росія заробила 3 млрд євро податків від компаній ЄС – Politico

У першу 20-ку увійшли харчові конгломерати, такі як Nestlé, Mars і Pepsi, а також німецькі роздрібні мережі Metro і Globus.

В 2023 компанії з ЄС сплатили до російського бюджету близько 3 млрд євро податків.

Про це повідомляє Politico з посиланням на звіти B4Ukraine, Squeezing Putin та Київської школи економіки.

“Іноземні компанії в росії вносять великий внесок у військову скриньку кремля, оскільки вони продовжують продавати несанкціоновані товари, такі як продукти харчування, тютюн і одяг”, – йдеться у повідомленні.

Найбільше з таких компаній в 2023 заробив тютюновий гігант Philip Morris – майже 7 млрд доларів. Таким чином компанія заплатила 208 млн євро податків у порівнянні зі 144 млн євро роком раніше.